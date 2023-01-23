اطلعنا على المقال المنشور في صحيفة دوت الخليج يوم الأحد الثامن من جمادى الآخر من عام 1444 الموافق 1 يناير2023 بعنوان: (العملية التعليمية لا تختصر بالمناهج) للكاتب عبد الله الجديع، ونشكركم على الاهتمام بمواضيع التعليم وتناولها عبر صحيفتكم، ولأهمية التكامل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية، والأخذ بالأطروحات والآراء التي تتم من خلالها، ما من شأنه رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
تؤكد وزارة التعليم أنها مستمرة في عمليات التطوير في العملية التعليمية بدءًا من المناهج والأنشطة الصفية واللاصفية، والبرامج المقدمة في المدارس، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، بما يصنع جيلًا يعتز بدينه وقيادته، ومشاركًا في تنمية وطنه.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم:
مستمرون في التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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