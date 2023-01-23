5.4 ملايين م2 صيانة لطرق بجدة

نفّذت أمانة محافظة جدة، أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2022، تجاوزت مساحتها خمسة ملايين متر مربع، من أجل رفع كفاءة الطرق والارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين جودة شوارع المحاور الرئيسية وشوارع الأحياء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة جدة المهندس يوسف الأسمري، أن الأمانة نفذت أعمال سفلتة بمساحة قدرها 5.420.000م2، إلى جانب إصلاح هبوطات وحفر بالشوارع بمساحة قدرت بحوالي 136.100 م2 فيما وصلت مساحة الأرصفة التي تم صيانتها حوالي 100.000 م2، كما تم عمل دهانات أرضية بمساحة 140.000 م2 وتركيب عدد 2000 من اللوحات التحذيرية والأعمدة المرنة، وتمت صيانة 30.648 عمود إنارة وتم استبدال ما يُقارب 19.092 فانوس إنارة من النوع الموفر للطاقة LED، فيما تم إعادة تأهيل 2598 عمود إنارة في عدد من الأحياء السكنية.