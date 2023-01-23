السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تُدشِّن الملتقى الثاني لمديري عموم النظافة بالمملكة



حفر الباطن 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

دشَّن أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي - اليوم- الملتقى الثاني لمديري عموم النظافة بالمملكة 2023م تحت عنوان (إيمان ... فإتقان)، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع والصحة العامة عبدالله بن عبدالرحمن السحيمي، ومديري عموم النظافة بالمملكة.

وأكدَ المهندس العتيبي، أن الملتقى الذي يستمر يومين، يسعى إلى الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، والاستثمار والإدارة الأمثل للنظافة، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة، وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات، وتعزيز العلاقات والتعاون فيما بينها، مشيراً إلى جهود أمانة حفر الباطن للتكامل في مجال التنمية بما يعزز العمل على تحقيق رؤية المملكة في تطوير القطاع البلدي، من خلال نظام ذي كفاءة عالية يسهم في تحقيق معايير التنمية المستدامة وأنسنة المدن، والارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لتأمين جودة حياة تليق بسكان المحافظة .

بعد ذلك قدمت وكالة الخدمات العامة بالأمانة عرضاً مرئياً تناول جهود وأعمال النظافة في المحافظة، لتنطلق بعدها أولى جلسات الملتقى بورقتين؛ الأولى كانت عن "الدليل الوطني للأصول والمرافق"، وعن كفاءة المشتريات الحكومية بخدمة نظافة المدن، فيما كانت الورقة الثانية بعنوان "الوضع الراهن لمبادرة تطوير الحل الشامل لإدارة مخلفات البناء والهدم"، فيما تناولت الجلسة الثانية إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة، والمدافن.

ويختتم الملتقى جلساته غداً بمشاركة الأمانات حيث سيُطرح العديدُ من أوراق العمل، تصدر بعدها التوصيات والمقترحات التي ستسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة .

// انتهى//

22:44ت م

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