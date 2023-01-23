

الكويت 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

تقدَّم سموُّ الشيخ أحمد نواف الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - اليوم- باستقالة الحكومة إلى سموِّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وليِّ عهد الكويت.

وكان سموُّ رئيسِ مجلس الوزراء الكويتي أحاط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى سموِّ وليِّ العهد الكويتي؛نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، معرباً عن حكمة سموِّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المعهودة باتخاذه ما يراه محقِّقاً للمصلحة العليا للكويت.

//انتهى//

22:32ت م

0195





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة الكويتية تتقدَّم باستقالتها إلى وليِّ العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.