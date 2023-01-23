السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تختتم مبادرة "جيل الإعلام"



المدينة المنورة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2022 م واس

اختتمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم-ممثلةً بوكالة الرئاسة العامة للاتصال والشؤون الإعلامية- مبادرةَ "جيل الإعلام" في نسختها الثانية، التي انطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.

واستعرضت الوكالة "فيلماً" يحكي المبادرة والبرامج التدريبية والتطبيقية التي حصل عليها الطلاب، والتجربة الميدانية للعمل الإعلامي في المسجد النبوي وساحاته .

وأكد وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية بالوكالة الدكتور سعد الأسمري،نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، التي تتلخص في إتقان الطلاب المهارات اللازمة في الفنون الإعلامية المختلفة.

من جهته،أفاد مدير إدارة الإعلام والاتصال في الإدارة العامة للتعليم عمر برناوي،أن المبادرة تهدف إلى وضع الأساس والقيم الإعلامية لدى الطلاب، إضافة إلى تنمية مهاراتهم وصناعة جيل إعلامي متميز يسهم في خدمة دينه ووطنه.

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20:29ت م

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