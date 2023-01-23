شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بشأن انتقال ميسي لصفوف الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف الهلال السعودي.

ميسي يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

وحتى الآن لم يقم ميسي بتجديد تعاقده مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، وهناك تقارير تشير أن النجم الأرجنتيني تراجع عن قرارهبشأن تجديد تعاقده.

وقال الإعلامي الموثوق بسوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": كل شيء" وارد في مستقبل ميسي؛بعد تراجعه عن قرار تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية، والذي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وتراجع ميسي عن تجديد تعاقده، جعل الهلال يقدم عرض جديد للأرجنتيني من أجل ضمه للفريق السعودي، مقابل 300 مليون يورو "1.2 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صدمة كبرى لجماهير الهلال بسبب ميسي

وأشار عبدالعزيز المريسل عبر "تويتر"، أن ميسي جدد عقده مع باريس سان جيرمان، والإعلان سيكون خلال أيام قليلة.