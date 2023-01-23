شكرا لقرائتكم الفوزان: كل ما يُعمل في رجب خاصة من البدع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن شهر رجب كسائر الأشهر، وكل ما يُعمل في رجب خاصة فإنه من البدع.

لا دليل عليه

وتابع الفوزان، أن رجب مثل باقي الشهور لا يحدث فيه شيء خاص، ومن كان له صيام مستمر فإنه يستمر عليه في رجب مثل تلاوة في القرآن أو عمرة أو له أعمال خالصة لله ليست مخصصة لشهر رجب، وإنما أتى عليه شهر رجب فإنه يستمر في عمله.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن تخصيص شهر رجب بالأعمال فهو من البدع ولا دليل عليه، فهو شهر محرم من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال.