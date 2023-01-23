السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يستقبل وزير التجارة الإندونيسي



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مقر الهيئة اليوم، معالي وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، بحضور سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد ، وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من الجانب الإندونيسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات التجارية من خلال إيجاد فرص جديدة للتعاون في مجال الغذاء، بالإضافة إلى مناقشة آلية مناسبة لتسريع الاعتراف المتبادل بشهادات حلال بين الجانبين.

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20:54ت م

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