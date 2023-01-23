السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بوركينافاسو يلتقي الرئيس الجديد للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية



واغادوغو 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، رئيس الاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية المعين حديثاً عمر زونغرانا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين في بوركينا فاسو.

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20:51ت م

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