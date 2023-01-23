السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم مجمع الفقه الإسلامي يلتقى المستشارة الخاصة بالخارجية الأمريكية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة



جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، بمقر المجمع بجدة اليوم، المستشارة الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية السفيرة الدكتورة سارّة منقرة، والوفد المرافق لها.

وتناول اللقاء دور مجمع الفقه الإسلامي في نشر التوعية من خلال الاتصال المباشر عبر تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة حول موضوع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الدول الأعضاء بالعالم الإسلامي وخارجها، يرتكز على أهمية دمج هذه الفئات المجتمعية في النسيج الاقتصادي والمعرفي للدول والمجتمعات للاستفادة القصوى من طاقاتهم الابداعية والخلاقة في عملية البناء والتطوير المستمرّة.

حضر اللقاء القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي فارس أسعد.

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20:50ت م

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