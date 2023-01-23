

الخرطوم 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل مدير جامعة أفريقيا العالمية الدكتور حاتم عثمان محمد خير، بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وجري خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، كما هنأه السفير جعفر على ثقة مجلس الأمناء باختياره مديراً لجامعة أفريقيا العالمية، معرباً عن أمنياته ودعواته له بالتوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد السفير جعفر حرص المملكة على دفع تعزيز وتطوير العلاقات بين الجامعات

من جانبه، رحب مدير الجامعة بالزيارة، مشيداً باهتمام المملكة العربية السعودية بالجامعة، كما أعرب عن الشكر لقيادة المملكة على دعمها الممتد لمسيرة الجامعة الذي لم ينقطع منذ تأسيسها.

//انتهى//

20:48ت م

0171



الخرطوم 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واساستقبل مدير جامعة أفريقيا العالمية الدكتور حاتم عثمان محمد خير، بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجري خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، كما هنأه السفير جعفر على ثقة مجلس الأمناء باختياره مديراً لجامعة أفريقيا العالمية، معرباً عن أمنياته ودعواته له بالتوفيق في مهامه الجديدة.وأكد السفير جعفر حرص المملكة على دفع تعزيز وتطوير العلاقات بين الجامعات السعودية والجامعات السودانية وفي مقدمتها جامعة أفريقيا العالمية وفق بروتوكولات التعاون الموقعة.من جانبه، رحب مدير الجامعة بالزيارة، مشيداً باهتمام المملكة العربية السعودية بالجامعة، كما أعرب عن الشكر لقيادة المملكة على دعمها الممتد لمسيرة الجامعة الذي لم ينقطع منذ تأسيسها.//انتهى//20:48ت م0171

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة أفريقيا العالمية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.