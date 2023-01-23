السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة المدينة المنورة يستقبلُ وزيرَ خارجية جمهورية سيريلانكا



المدينة المنورة 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ، في مكتبه بالإمارة ، معالي وزير خارجية جمهورية سيريلانكا علي صبري، الذي يزور المملكة حالياً؛ لأداء مناسك العمرة، والصلاة بالمسجد النبوي الشريف.

وجرى - خلال اللقاء- تبادل الأحاديث الودية،ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السريلانكي قادر مسطان، وسفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة السفير حمزة بكر محي الدين، وعددٌ من المسؤولين في الخارجية السيريلانكية.

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20:45ت م

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