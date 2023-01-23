السعودية اليوم / المملكة وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

وقعت حكومتا المملكة العربية

ومثّل حكومة المملكة العربية السعودية في توقيع مذكرة التفاهم، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، فيما مثّل حكومة جمهورية تشاد معالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف.

وغطت المذكرة عددًا من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الدفاع، وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري، ومدير إدارة التعاون الدولي في الإدارة العامة للسياسات والاستراتيجيات بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية العميد الركن يوسف الطاسان.

ومن الجانب التشادي، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيدي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية تشاد أبو عقية موسى، والمدير العام المكلف بالعلاقات العربية في وزارة الخارجية في جمهورية تشاد محمد البشير إبراهيم، والمستشار الأول في سفارة جمهورية تشاد لدى المملكة آدم محمد طاهر حسين، والملحق العسكري في السفارة الجنرال مسار هود آدم.

// انتهى //

18:44ت م

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الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسوقعت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك في إطار سعي حكومتي البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يشجع على السلام والاستقرار الدوليين.ومثّل حكومة المملكة العربية السعودية في توقيع مذكرة التفاهم، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، فيما مثّل حكومة جمهورية تشاد معالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف.وغطت المذكرة عددًا من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب.حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الدفاع، وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري، ومدير إدارة التعاون الدولي في الإدارة العامة للسياسات والاستراتيجيات بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية العميد الركن يوسف الطاسان.ومن الجانب التشادي، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيدي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية تشاد أبو عقية موسى، والمدير العام المكلف بالعلاقات العربية في وزارة الخارجية في جمهورية تشاد محمد البشير إبراهيم، والمستشار الأول في سفارة جمهورية تشاد لدى المملكة آدم محمد طاهر حسين، والملحق العسكري في السفارة الجنرال مسار هود آدم.// انتهى //18:44ت م0154

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