شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الزمالك بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة، غياب الثنائي عبدالله جمعة، وأحمد فتوح، واستبعاد حمزة المثلوثي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

وجاءت قائمة نادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمدمصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.