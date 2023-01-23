شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات قوية من النصر لمواجهة الاتحاد في السوبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ فريق النصر السعودي، استعداداته لمواجهة الاتحاد في مباراة الكلاسيكو، ببطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، يوم الخميس القادم، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وستنطلق مباراة النصر أمام الأتحاد، في كأس السوبر السعودي، يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علىملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب".

وشهدت تدريبات النصر السعودي، قيام المدرب رودي جارسيا، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، والقيام بتدريبات استرجاعية للاعبينأساسيين في مباراة الاتفاق.

وكان النصر نجح من الفوز أمام نظيره الاتفاق، بهدف نظيف دون رد، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري روشنالسعودي.

وشهد المران تنوع تدريبات اللاعبين، بين تمارين صالة الحديد وتمارين لياقية وتمارين تكتيكي.