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بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز

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شكرا لقرائتكم بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول) والمناطق المحيطة به.

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إنهاء الإجراءات تمهيدًا للإزالة

ودعت الهيئة الملاك عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاق المحدد ومراجعة إدارة الممتلكات لإنهاء إجراءات التعويض تمهيدًا للإزالة.

استكمال المستندات

أشارت الهيئة إلى ضرورة استكمال المستندات التالية:

  • نسخة محدثة من صك الملكية.
  • مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

ونوهت الهيئة إلى أن النطاق المحدد سيكون منطقة عمل اعتبارًا من تاريخ 15/ 7/ 1444هـ.

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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