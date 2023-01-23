وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير شؤون الموظفين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

– أخصائي أول العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات).

– أخصائي علاقات عامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)