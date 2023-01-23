شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي الملكية توفر 349 وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 123,100 زائر خلال 2022، وأنجزت 36,180ساعة تطوعية، عبر 1,078 متطوعا ومتطوعة، وأسهمت في توفير 349 وظيفة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأسر المنتجة والحرفيين 186 أسرة وحرفيا، ووفرت 100 موقع للنحالين داخل نطاقها.

كما أنجزت عددا من الأعمال والمبادرات المتنوعة في مجالات مختلفة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المحميات الطبيعية، والمتماشية مع الأهداف البيئية المستدامة لرؤية المملكة 2030، ومنها: إطلاق مبادرات عدة للتشجير والتنظيف بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية، وشاركت بكثير من المؤتمرات والمعارض الدولية، منها: معرض الصقور السعودي الدولي، والمعرض الدولي لتقنيات التشجير، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي حازت فيه على جائزة أفضل منصة عرض، والمعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ، وإقامة عدد من المهرجانات والمحافل، منها: مهرجان شتاء درب زبيدة، ومهرجان محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل بحائل، ومخيم لينة الشتوي، وحدَّت المحمية من الصيد الجائر، خلال إطلاق محمية الشمال للصيد المستدام.

كما توجت جهود الهيئة بجائزة بصمة «مسار مبادرة « في نسختها الخامسة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والمنظمات ذات العلاقة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز العمل المشترك في المنظومة البيئية والتراثية والثقافية والسياحية.

أرقام المحمية العام الماضي

