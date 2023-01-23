محمية الإمام تركي الملكية توفر 349 وظيفة

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كما أنجزت عددا من الأعمال والمبادرات المتنوعة في مجالات مختلفة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المحميات الطبيعية، والمتماشية مع الأهداف البيئية المستدامة لرؤية المملكة 2030، ومنها: إطلاق مبادرات عدة للتشجير والتنظيف بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية، وشاركت بكثير من المؤتمرات والمعارض الدولية، منها: معرض الصقور السعودي الدولي، والمعرض الدولي لتقنيات التشجير، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي حازت فيه على جائزة أفضل منصة عرض، والمعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ، وإقامة عدد من المهرجانات والمحافل، منها: مهرجان شتاء درب زبيدة، ومهرجان محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل بحائل، ومخيم لينة الشتوي، وحدَّت المحمية من الصيد الجائر، خلال إطلاق محمية الشمال للصيد المستدام.كما توجت جهود الهيئة بجائزة بصمة «مسار مبادرة « في نسختها الخامسة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والمنظمات ذات العلاقة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز العمل المشترك في المنظومة البيئية والتراثية والثقافية والسياحية.
أرقام المحمية العام الماضي
- 123 ألف زائر
- 36,180 ساعة تطوعية
- 1,078 متطوعا ومتطوعة
- 349 وظيفة تم توفيرها
- 186 أسرة وحرفيا
- 100 موقع للنحالين داخل نطاقها
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