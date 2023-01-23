شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مواطنين نقلا 11 مخالفة في مركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة القبض على مواطنين، لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما 11 مخالفة لنظام أمن الحدود: 6 مخالفات من الجنسية الإثيوبية، و5 مخالفات من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام 911 بمناطق مكة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.