ضبط مهربي قات وإمفيتامين بجدة والعارضة

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كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما 59 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم 81 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما 59 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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