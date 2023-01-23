أمين الرياض: تشغيل المترو هذا العام

أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أن العاصمة الرياض على موعد مع تشغيل المترو خلال هذا العام، وأن جميع المشروعات الأخرى سيتم الانتهاء منها قبل 2030.

وأفاد أمين الرياض، خلال جلسة بعنوان "تنمية مدن المملكة وجعل الرياض نموذجا تنموي" على هامش منتدى مستقبل العقار، أن الأمانة اعتمدت 79 مخططا خلال السنتين الماضيتين بمساحات كبيرة، مؤكدا أن الأمانة تستهدف اعتماد المخططات خلال فترة لاتتجاوز الـ 60 يوما.

وأشار الأمير فيصل ببن عياف، إلى أن الأمانة ستركز على إنشاء محطات "مترو الرياض" في مناطق كثيفة بالسكان لتقليل الزحام والحوادث وزيادة كفاءة المدينة وتحقيق الفائدة المرجوة، مبينا أن الكود المعماري موجود مسبقا، وأن الأمانة تعمل على استحداث أكواد متخصصة لتجويد المخرجات وإبراز هوية الرياض.