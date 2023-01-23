أمين الرياض: تشغيل المترو هذا العام

وأفاد أمين الرياض، خلال جلسة بعنوان "تنمية مدن المملكة وجعل الرياض نموذجا تنموي" على هامش منتدى مستقبل العقار، أن الأمانة اعتمدت 79 مخططا خلال السنتين الماضيتين بمساحات كبيرة، مؤكدا أن الأمانة تستهدف اعتماد المخططات خلال فترة لاتتجاوز الـ 60 يوما.
وأشار الأمير فيصل ببن عياف، إلى أن الأمانة ستركز على إنشاء محطات "مترو الرياض" في مناطق كثيفة بالسكان لتقليل الزحام والحوادث وزيادة كفاءة المدينة وتحقيق الفائدة المرجوة، مبينا أن الكود المعماري موجود مسبقا، وأن الأمانة تعمل على استحداث أكواد متخصصة لتجويد المخرجات وإبراز هوية الرياض.
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