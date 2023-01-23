السعودية اليوم / ورش عمل على هامش الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى



مكة المكرمة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

أقيمت ورش عمل ضمن فعاليات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة اليوم، الذي نظمته جامعة أم القرى.

وجاءت الورشة الأولى بعنوان "الحاج والمعتمر من ذوى الإعاقة بين الواقع والمأمول" وتحدث كل من رئيس قسم تنسيق التمكين الاقتصادي والتوظيف بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تركي حلبي وعلي البارقي من الإدارة القانونية بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، وإبراز أدوار الجهات ذات العلاقة في منظومة الحج والعمرة في رعايتهم، وعرض أهم المشاريع في المنظوم، وشرح بعض المفاهيم والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة أهم التحديات والعقبات وكيفية تطوير تحرية الشخص من ذوي الإعاقة.

أما الورشة الثانية بعنوان " التطبيقات الرقمية في الحج والعمرة أفكار وحلول " التي قدمها مدير المشاريع في هيئة الحكومة الرقمية ومستشار التحول الرقمي بشركة الخبراء الإستشارية المهندس حامد بن عطيه المالكي , فهدفت إلى إبراز الجهود في التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة، وإستعراض أهم الخدمات المقدمة لضيف الرحمن باستخدام التحول الرقمي، وعرض التحديات في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفي نقاط الاتصال، ومناقشة سبل تطوير حلول عبر تطبيقات التحول الرقمي لتيسير رحلة ضيوف الرحمن.

كما تطرقت الورشة الثالثة بعنوان "دور الإعلام في صناعة تجربة إستثنائية لضيوف الرحمن"، وقدمها رئيس قسم الإعلام بكلية العلوم الإجتماعية بجامعة أم القرى الدكتور أيمن السعيدي، إلى إبراز تطور دور الإعلام السعودي عبر رحلة الحج، ودور الإعلام في إثراء التجربة الدينية والثقافية، ودعم برامج التوعية لضيوف الرحمن، وإلقاء الضوء على التحولات الرقمية في الإعلام ومستقبل الإعلام في ظل التقنيات الحديثة.

واختتمت فعاليات الملتقى بالورشة الرابعة بعنوان "تحسين تجربة حجاج الداخل" قدمها رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني، وتحدث عن التعريف بتجربة المجلس التنسيقي لتحسين تجربة حجاج الداخل، وإيضاح إطار عمل إدارة تجربة ضيف الرحمن بالمجلس التنسيقي، وتصميم الخدمات المتمحورة حول ضيف الرحمن.

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19:43ت م

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