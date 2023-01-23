السعودية اليوم / صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينة



المدينة المنورة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2022 م واس

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة , اليوم , عن البدء بصرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز(الدائري الأول) والمناطق المحيطة به.

ودعت الهيئة الملاك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاق المحدد ومراجعة إدارة الممتلكات لإنهاء الإجراءات.

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18:33ت م

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