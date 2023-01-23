السعودية اليوم / "سدايا" وهيئة المهندسين توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة المستخدم الرقمية في القطاع الهندسي



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

وقّعت الهيئة

ومثل "سدايا" نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا عبد العزيز بن محمد الناجم ومن جانب الهيئة مدير الخدمات المشتركة بندر بن عبد الله القحطاني.

وتأتي المذكرة في إطار المهام الرئيسة لـ"سدايا" المعنية بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي ودورها كممكن تقني للجهات الحكومية لغرض تعزيز دورها الريادي في تسريع وتيرة تفعيل

التحول الحكومي الرقمي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسعى الهيئة السعودية للمهندسين من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز تعاونها مع الجهات الحكومية في مجال الابتكار والتقنية نحو تقديم حلول مبتكرة وآمنة تسهم في تطوير القطاع الهندسي في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها لأعضائها من المهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين وطلاب وطالبات التخصصات الهندسية، وأيضًا المكاتب والشركات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات أبرزها: إتاحة خدمة استعراض بطاقة الاعتماد المهني التي تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين عبر تطبيق توكلنا خدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات البيانات وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية للإسهام في تسهيل تجربة المستفيد، إضافةً إلى بحث إمكانية الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين من الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية.

// انتهى //

17:06ت م

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الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسوقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء والاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين بهدف إيجاد بيئة رقمية ذات جودة وموثوقية عالية تسهم في تعزيز تجربة المستفيد الرقمية بالقطاع الهندسي وفق مستهدفات هيئة المهندسين، التي تتماشى مع رؤية 2030 تجاه القطاع الهندسي.ومثل "سدايا" نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا عبد العزيز بن محمد الناجم ومن جانب الهيئة مدير الخدمات المشتركة بندر بن عبد الله القحطاني.وتأتي المذكرة في إطار المهام الرئيسة لـ"سدايا" المعنية بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي ودورها كممكن تقني للجهات الحكومية لغرض تعزيز دورها الريادي في تسريع وتيرة تفعيلالتحول الحكومي الرقمي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتسعى الهيئة السعودية للمهندسين من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز تعاونها مع الجهات الحكومية في مجال الابتكار والتقنية نحو تقديم حلول مبتكرة وآمنة تسهم في تطوير القطاع الهندسي في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها لأعضائها من المهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين وطلاب وطالبات التخصصات الهندسية، وأيضًا المكاتب والشركات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات أبرزها: إتاحة خدمة استعراض بطاقة الاعتماد المهني التي تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين عبر تطبيق توكلنا خدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات البيانات وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية للإسهام في تسهيل تجربة المستفيد، إضافةً إلى بحث إمكانية الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين من الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية.// انتهى //17:06ت م0135

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