شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يفاجئ النصر ويقرر الرحيل إلى قطر.. الحقيقية كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب، بعدما أعلن تقرير صحفي عن رغبة البرازيلي أندرسون تاليسكا في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

لاعب الوسط البرازيلي يقدم مستويات عالية مع النصر منذ انضمامه إلى صفوف العالمي في صيف 2021، قادمًا من إيفرجراند الصيني.

مفاجأة كبرى.. أندرسون تاليسكا يرحل إلى نادي العربي القطري

وفي مفاجأة نارية.. ترددت العديد من الأنباء عن اتفاق البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر، مع فريقٍ قطري؛ للانضمام إليه رسميًا في ميركاتو الشتاء الجاري.

منذ أن انضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف النصر، سجل 34 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

ووفقًا لما أعلنه الإعلامي الرياضي جريّان العضياني، فإن تاليسكا اتفق "شفهيًا"، مع نادي العربي القطري للانتقال إليه خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرها العضياني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن انتظار النجم البرازيلي، فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لكي ينضم إلى العربي.

حقيقة رحيل أندرسون تاليسكا عن نادي النصر

حسم الإعلامي الرياضي محمد الفارس حقيقة رغبة أندرسون تاليسكا في الرحيل إلى صفوف العربي، بعد الاشاعات التي حلت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونفى الفارس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف العالمي، ورغبته في الانتقال إلى العربي، أو أي فريقٍ آخر.

واختتم الإعلامي الرياضي، بتصريحات العضياني السابقة، والتي نفى من خلالها بانضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر، ليؤكد على بقاء تاليسكا، وعدم رحيله.

النصر يضم رونالدو حتى موسمين ونصف

في سياق منفصل انضم رونالدو إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023" ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي"، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.