شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لرونالدو.. إعلان حكم كلاسيكو النصر والاتحاد في السوبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن الحكم المرشح لإدارة مباراة القمة بين النصر والاتحاد، المقررة يوم الخميس المقبل في كلاسيكو نارٍ مرتقب بين الطرفين.

الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والاتحاد مساء الخميس القادم الموافق 26 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تقام أحداث المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022/2023.

ووفقًا لما أشارت إليه الصحيفة "الرياضية"، تم الاستقرار على تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد.

وتأهل الفائز من الاتحاد والنصر، إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ليواجه الفائز من لقاء الفيحاء والهلال، المقرر انطلاقه مساء الأحد القادم.

من هو ماكيلي حكم كلاسيكو الاتحاد والنصر؟.. توج الهلال بالسوبر وأحبط رونالدو

الحكم داني ماكيلي صاحب الـ "39 عامًا"، هو حكم هولندي حصل على الشارة الدولية في 2011، تمكن من إدارة العديد من المباريات النهائية خلال مسيرته التحكيمية.

تأتي أبرزها نهائي الدوري الأوروبي 2019/2020، والذي شهد تتويج إشبيلية الإسباني باللقب على حساب انترميلان الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين.

وليست المهمة الأولى له في السعودية، حيث أدار ماكيلي مباراتين لكأس السوبر السعودي، الأولى انتهت بتتويج النصر بالسوبر على حساب التعاون بركلات الترجيح، والثانية انتهت بفوز الهلال باللقب على الفيصلي بالركلات الترجيحية أيضًا.

وأثار ماكيلي جدلًا واسعًا، أثناء إدارته لمباراة إنجلترا والبرتغال، في نصف نهائي "يورو 2020"، حيث احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت الإضافي، سجلها هاري كين، وقاد إنجلترا إلى نهائي البطولة، على حساب كتيبة البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.