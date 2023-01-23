شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يرد بقوة على تجاوزات رئيس الزمالك وتعرضه لزوجته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر عماد متعب نجم النادي الأهلى السابق ونائب رابطة الأندية المصرية الحالية، تقديم شكوي رسمية فى رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور إلى لجنة الأرتباط، بعدما تهجم عليه الأخير فى المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بعد أن تجاوز بشكل مهين فى حق زوجته.

حيث يري منصور أن متعب يدافع بشكل كبير عن لاعب الأهلى الهارب محمود كهربا، والذي لا يستخدم هذا اللفظ فى الحديث عن اللاعب رغم درايته الكاملة بأزمة اللاعب السابقة وهروبه من نادي الزمالك.

فى الوقت الذي سخر من اللاعب بسبب زواجه من أحدي ملكات الجمال العرب، الشئ الذي أغضب اللاعب بشدة وقرر شكوي رئيس الزمالك وعدم التنازل عن حق أسرته، والذي قام بتجاوزه فى الملأ على وسائل الإعلام.



مفاجأة مدوية فى شكوي متعب الأخيرة

وأكدت بعض التقارير القوية أن شكوي اللاعب تناولت طلب شخصي بشطب مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك فى الفترة المقبلة، وعدم ظهوره فى الإعلام بشكل نهائي فى الفترة المقبلة.

حيث أن متعب لم يسبق له أن تجاوز فى حق الزمالك، ومع ذلك يتعرض للإهانة بهذا الشكل من قبل رئيس نادي كبير مثل الفارس الأبيض، مما يجعله يتمسك بالحصول على كامل حقوقه فى هذا الشأن بطريقة قانونية.