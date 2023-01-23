شكرا لقرائتكم الشورى يوافق على عدة اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

جلسة الشورى

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية، وذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن مشروع مذكرة التعاون تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

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كما وافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة.

عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.

التعاون الأمني

إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروعي اتفاقيتين للتعاون الأمني، ومجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك عقب تقديم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.

وأصدر المجلس أيضًا موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المدعي العام في جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة (الجرائم الأصلية)، حيث جاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع مذكرة التفاهم، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

تنشيط السياحة

وفي السياق ذاته وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.