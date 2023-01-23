شكرا لقرائتكم رؤية المشتري ونجمي الشعرى وسهيل بالعين المجردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أنه خلال هذه الليالي سيتم مشاهدة كوكب المشتري ونجمي الشعرى وسهيل بالعين المجردة.

رؤية بالعين المجردة

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن “أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري، وألمع نجوم السماء الشعرى وأشهرها سهيل سنرصدها بالعين المجردة طول هذه الليالي”.

وأضاف أن المشتري سيظهر بالجهة الغربية، والشعرى فوق الرأس، وسهيل الجهة الجنوبية.

ولفت إلى أن كل ليلة من هذه الليالي يقترب كوكب المشتري “الكوكب الكبير” من القمر “الجميل”، وأقرب مسافة بينهما يسميها العرب بـ”الاقتران”، موضحًا أن القمر أصغر من الأرض بأربع مرات، والمشتري أكبر من الأرض 1300 مرة.