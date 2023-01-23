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المرور يحذر: تجنبوا التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة

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الرياض - محمد الوسيري - دعت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بألا يكونوا سببًا في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

تجنب التوقف

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة لتبادل أطراف الحديث، الاستدلال على موقع معين، ومشاهدة حادث على الطريق”.

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وكانت الإدارة العامة للمرور، ذكرت في وقت سابق، قادة المركبات باتباع 4 نصائح، خلال سيرها بالأحياء السكنية، من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين وتجنب وقوع الحوادث وهي:

ـ الالتزام بتعليمات السير على الطريق.

ـ التقيُّد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.

ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.

ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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