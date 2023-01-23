شكرا لقرائتكم وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن أي وثيقة عقارية صادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.

وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف الصمعاني، خلال كلمته بمنتدى مستقبل العقار، أنه لا يوجد حاليًا وفق الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل أي صك موقوف، ضمن هذا التحديث.

ولفت إلى ضرورة مراعاة أن تكون التشريعات بشكل عام متنوعة تراعي طبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلك.

العدالة الوقائية

وأضاف الصمعاني، أن مبادرة “العدالة الوقائية” تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء.

ولفت إلى أن الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية عززت موثوقية الملكية العقارية وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية.