السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية

كما وافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة.

عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروعي اتفاقيتين للتعاون الأمني، ومجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك عقب تقديم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.

وأصدر المجلس أيضًا موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المدعي العام في جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة (الجرائم الأصلية)، حيث جاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع مذكرة التفاهم، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وفي السياق ذاته وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.

// انتهى //

16:49ت م

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الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسعقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.وفي مستهل الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية، وذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن مشروع مذكرة التعاون تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.كما وافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة.عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروعي اتفاقيتين للتعاون الأمني، ومجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك عقب تقديم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.وأصدر المجلس أيضًا موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المدعي العام في جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة (الجرائم الأصلية)، حيث جاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع مذكرة التفاهم، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.وفي السياق ذاته وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.// انتهى //16:49ت م0134

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.