السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيس قسم الإعلام



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

رعى معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر اليوم, احتفاء قسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمرور 50 عاماً على تأسيسه وتدشين المعرض المصاحب.

وتجول معاليه في المعرض المصاحب الذي يحتوي على نماذج من مقتنيات القسم وأجنحة تحكي قصص البدايات والطموحات والنجاحات التي تم تحقيقها وكان من ثمارها الأعداد الكبيرة لأبناء الوطن من الخريجين والخريجات الذين شقوا طريقهم باقتدار في المشهد الإعلامي، ويتبوؤون اليوم مراكز إعلامية مهمة في العديد من القطاعات.

وقدمت خلال برنامج الاحتفالية بـ"اليوبيل الذهبي" لقسم الإعلام في قاعة حمد الجاسر, عدد من الكلمات, ثم فيلم وثائقي عن قسم الإعلام, بالإضافة إلى قصيدة شعرية.

وعُقدت ضمن البرنامج المصاحب للاحتفالية ندوة بعنوان "التجربة

يذكر أن قسم الإعلام قد تأسس في عام 1392هـ /1972م كأول قسم إعلام في منطقة الخليج العربي، والثاني في العالم العربي.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسرعى معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر اليوم, احتفاء قسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمرور 50 عاماً على تأسيسه وتدشين المعرض المصاحب.وتجول معاليه في المعرض المصاحب الذي يحتوي على نماذج من مقتنيات القسم وأجنحة تحكي قصص البدايات والطموحات والنجاحات التي تم تحقيقها وكان من ثمارها الأعداد الكبيرة لأبناء الوطن من الخريجين والخريجات الذين شقوا طريقهم باقتدار في المشهد الإعلامي، ويتبوؤون اليوم مراكز إعلامية مهمة في العديد من القطاعات.وقدمت خلال برنامج الاحتفالية بـ"اليوبيل الذهبي" لقسم الإعلام في قاعة حمد الجاسر, عدد من الكلمات, ثم فيلم وثائقي عن قسم الإعلام, بالإضافة إلى قصيدة شعرية.وعُقدت ضمن البرنامج المصاحب للاحتفالية ندوة بعنوان "التجربة السعودية في تدريس الإعلام.. الواقع والصناعة" شارك فيها الدكتور فهد الطياش والدكتور إبراهيم البعيز, كما يشهد البرنامج يوم غد الثلاثاء ندوة بعنوان "من تجاربهم"، تشارك فيها عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام الدكتورة وعد عارف، والدكتور عبدالملك الشلهوب، والدكتور تركي العيار.يذكر أن قسم الإعلام قد تأسس في عام 1392هـ /1972م كأول قسم إعلام في منطقة الخليج العربي، والثاني في العالم العربي.// انتهى //16:25ت م0124

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