السعودية اليوم / موريتانيا تدين حرق نسخة من المصحف الشريف



نواكشوط 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

دانت موريتانيا إقدام يميني متطرف على حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان اليوم : إن هذا الفعل الشنيع فضلا عن كونه يتنافى مع قيم الحوار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يمثل استفزازا غير مقبول لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم .

وأكدت موريتانيا تمسكها الثابت بمبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والشعوب طبقا للمبادئ السمحة التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف، مجددة رفضها التام لكل ما من شأنه أن يؤجج مشاعر الكراهية والعنف .

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16:18ت م

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