السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطّلع على تقرير لجنة التعديات بمحافظ شرورة



نجران 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

اطّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمقر محافظة شرورة اليوم، على تقرير لجنة التعديات بالمحافظة، بحضور المحافظ موفق العنزي .

وتضمن التقرير استعادة 38,195,996 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية .

وثمّن سموه جهود اللجنة في المحافظة على الأراضي العامة، مؤكداً عدم السماح بالتعدي على الأملاك والمصالح العامة .

// انتهى //

16:11ت م

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