السعودية اليوم / 149 عملية تكميم للمعدة بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن خلال العام 2022



حفر الباطن 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

تمكّن الفريق الطبي في وحدة جراحة وعلاج السمنة في مستشفى الملك خالد العام في مدينة حفر الباطن تمكن من إجراء 149 عملية تكميم للمعدة خلال عام 2022م.

وقالت صحة حفر الباطن أن عدد المرضى الذين استفادوا من هذه الخدمة كانت كتلة الجسم لديهم تتراوح ما بين 40 و55 بالإضافة إلى أنهم مرضى بالضغط والسكر، وذلك بسبب زيادة الوزن، وتراوحت أعمارهم ما بين 40 عامًا و60 عامًا، حيث قرر الفريق الجراحي بعد إجراء الفحوصات والتحاليل وقياس كتلة الجسم بعد المتابعة المستمرة بمباشرة العمليات التي تكللت ولله الحمد جميعها بالنجاح.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى الملك خالد العام ـ359,044 مستفيداً خلال عام 2022م، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ 279,148 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 79,896 مستفيداً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 91,377، والمختبر 1683925، وتم صرف 442,725 وصفة طبية، كما تم إجراء 2,577 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها .

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16:09ت م

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