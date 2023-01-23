

جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

نظمت أمانة محافظة جدة اليوم، ملتقى تعريفي مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، استعرضت خلاله الجهود المشتركة بين الجهتين والتطلعات المستقبلية، إلى جانب مناقشة قضايا غذائية وبحث الحلول والمبادرات لمعالجتها من خلال تعاون الأمانة وهيئة الغذاء والدواء .

وأفادت مدير خدمة العملاء بالأمانة رشا باهيثم، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الأمانة في تعزيز التواصل الحكومي من أجل تحقيق التكامل والتنسيق المشترك وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين ، مؤكدة أن هذه اللقاءات تُسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتجاوز العقبات لتحقيق نقلة نوعية في المستهدفات .

// انتهى //

15:56ت م

0110





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تُعرّف بالجهود المشتركة مع هيئة الغذاء والدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.