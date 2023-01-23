السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رئيس دائرة النيابة ورئيس المحكمة ورئيس كتابة العدل بشرورة



نجران 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمقر محافظة شرورة اليوم، رئيس دائرة النيابة العامة الشيخ فهد السبيعي، ورئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالله الشمراني، ورئيس كتابة العدل سالم الصيعري.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على الخدمات التي تقدمها دائرة النيابة العامة والمحكمة العامة وكتابة العدل للمراجعين بمحافظة شرورة.

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15:55ت م

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