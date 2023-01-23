السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يفتتح أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري



الباحة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بمقر قاعة الشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالباحة الدكتور سمير الشهراني في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذه التظاهرة العلمية التي تتضمن مواد وأبحاث علمية تواكب التطور العالمي في مجال طب السكري وتقدم للمستفيدين الذين بلغوا هذا العام أكثر من 600 متقدم للمؤتمر من متخصصين في المجال على يد أكثر من 60 مشاركًا من رؤساء جلسات وورش عمل ومنهم 30 متحدثا من داخل وخارج المملكة في مجال طب السكري، مفيداً بأن المؤتمر يتناول في اليوم الأول أكثر من خمس جلسات علمية وورش عمل بينما تتوزع بقية الجلسات العلمية على مدار ثلاثة أيام وهي مدة إقامة المؤتمر.

وأكد أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تعد ركيزة أساسية في نقل الخبرات والتدريب حيث تعمل صحة الباحة على أن يكون مجال التدريب والتعليم ورفع مستوى الممارسين الصحيين أحد أهم أهداف الإدارة الصحية لما لهذا الجانب من دور مهم في رفع مستوى الخدمة الصحية وتحسين وتطوير أداء الممارس الصحي والعمل على تدريبه على رأس العمل والإستفادة منه ككادر صحي مع تطوير مهاراته لضمان تقديم الخدمة الصحية.

وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في التخصص الذي يتعلق بأهم عناصر بناء المجتمع وهو الطفل وصحته التي تعد أساس بناء نشء يعد مستقبل وطننا ومجتمعنا حيث يجمع المؤتمر متخصصين في صحة الطفل من أنحاء العالم ملتزمين بأبحاث تعالج تحديات متعددة تواجهها صحة الطفل مع تقديم أفضل الحلول والأساليب من خلال أوراق عمل وبحوث علمية كان لهم الريادة في تقديمها دولياً ونقل خبراتها لوسطنا الصحي بشكل علمي.

بعد ذلك قدم رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور محمد عبدالله الزهراني كلمة أوضح فيها آلية جلسات عمل المؤتمر, مفيداً أن الحاضرين لهذا المؤتمر من الكوادر الطبية والممارسين الصحيين سيكونون خير سفراء للمنطقة لنقل الصورة الحسنة والجميلة عن المنطقة.

وبين أنه سيتم طرح أكثر من 30 بحثا علميا لمتحدثين من داخل وخارج المملكة في جميع تخصصات وفروع طب الأطفال وسيتم عرض جميع أوراق عملهم العلمية في مستجدات طب السكري للخروج بتوصيات طبية تخدم المريض بجودة طبية عالية.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد بالباحة الذي تضمن أبرز التطورات والخدمات المقدمة لمرضى السكري مثل الفحص المبكر للسكري في عدد من المواقع وافتتاح عيادات ومختبرات تخصصية أخرى تهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.

// انتهى //

15:48ت م

0106





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يفتتح أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.