السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يزور مفتي الجمهورية التونسية



تونس 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، بزيارة مفتي الجمهورية التونسية المعين حديثا الشيخ هشام بن محمود .

وتمنى السفير الصقر خلال اللقاء للمفتي التوفيق والنجاح في مهامه، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا حرص المملكة العربية

من جهته، نوه مفتي الجمهورية التونسية بمتانة الروابط بين تونس والمملكة، مثمنًا ما تقوم به قيادة المملكة من جهود ملموسة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والحرص على أمنهم وسلامتهم.

// انتهى //

15:39ت م

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تونس 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، بزيارة مفتي الجمهورية التونسية المعين حديثا الشيخ هشام بن محمود .وتمنى السفير الصقر خلال اللقاء للمفتي التوفيق والنجاح في مهامه، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على زيادة التعاون مع الدول الشقيقة.من جهته، نوه مفتي الجمهورية التونسية بمتانة الروابط بين تونس والمملكة، مثمنًا ما تقوم به قيادة المملكة من جهود ملموسة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والحرص على أمنهم وسلامتهم.// انتهى //15:39ت م0102

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