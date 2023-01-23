السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رؤساء المراكز بمحافظة شرورة



نجران 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمقر محافظة شرورة اليوم، رؤساء المراكز بالمحافظة، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

وحثّ سموه, المحافظ ورؤساء المراكز بتلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم، مؤكداً أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جهتهم أكد رؤساء المراكز سعيهم لخدمة المحافظة ومراكزها، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

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15:23ت م

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