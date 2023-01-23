شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يعلن قرار رسمي بشأن تسجيل صفقاته الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، عن بشرى سارة وسعيدة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تسجيل الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد نادي أهلي جدة اليوم الإثنين، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، التي تمنحه حق تسجيل محترفيه الجدد خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وافقت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، على منح النادي الأهلي شهادة الكفاءة المالية بعد استيفاء الاشتراطات والمالية المطلوبة".

من جانبه عبر رئيس أهلي جدة وليد معاذ عن شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للأهلي ولجميع الاندية.

ويحق للأهلي الآن تسجيل لاعبيه الجدد الجامبي مودو أرو والبرازيلي ماركوس أمارال، فيما يتبقى له شراء المدة المتبقية من عقد فهد الرشيدي وسميحان النابت من ناديهما الحالي التعاون، حتى يتكمن من قيدهما خلال هذه الفترة.

وإذا تعثرت المفاوضات مع التعاون سوف ينتظر حتى الميركاتو الصيفي المقبل لقيد اللاعبين، ووجودهما ضمن صفوف الفريق.