شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يكشف موقفه من ضم محترف الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص مسئولي نادي النصر على الرد على جميع الأنباء التى قامت بربط النجم البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي المصري، حيث نفي مسئولي الفريق عن وجود إهتمام من قبل مسئولي العالمي بالتعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة، خاصة أنه ليس ضمن خطة الفريق.

وكان سافيو قد فجر مفاجأة بمتابعة الحساب الرسمي لنادي النصر على إنستجرام، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الإستفهام والتكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب إلى الفريق النصراوي.

وأشار مسئولي النصر أن الفريق لن يلجأ للمنطقة العربية فى مفاوضاته القادمة، حيث أن الفريق سيتجه إلى الدوريات الأوروبية وأمريكا اللاتنية فى تعاقدات الفريق المقبلة.



الأهلى يتحفظ على مستوي سافيو

وأثار مستوي سافيو الضعيف الذي ظهر به اللاعب مع الأهلي، إستياء عدد كبير من مسئولي الفريق الأحمر، فعلي الرغم من بداية اللاعب الموفقة أمام الزمالك فى السوبر المصري، إلا أن تراجع مستواه فى الآونة الأخيرة صدر بعض القلق حول موقف اللاعب من البقاء فى الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد تعاقد مع سافيو قادمًا من الدوري البوليفي فى الصيف الماضي، بعد أن فشلت صفقة إنتقال نجم النصر ماراشيابوف، والذي كان قريبًا للغاية من الإنتقال للفريق القاهري ببداية الموسم الجاري.