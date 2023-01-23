شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستفسر عن حارس ايفرتون.. والنادي الإنجليزي يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي بريطاني عن تقديم نادي النصر السعودي عرض رسمي لنادي ايفرتون الإنجليزي للحصول على جاري الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض الغياب الطويل لحارسه الأساسي أوسبينا عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

النصر يستفسر عن حارس ايفرتون

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب شبكة سكاي سبورتس الرياضية، فإن إيفرتون رفض عرضًا من العالمب للتعاقد مع الحارس اسمير بيغوفيتش.

وأضافت الشبكة البريطانية أنه من المتوقع أن يجدد النادي السعودي دوافعه ليعود بعرض ثانٍ في الأيام المقبلة.

وفي سياق منفصل انضم بيغوفيتش إلى صفوف ايفرتون في صيف 2021 "في صفقة انتقال حر" قادمًا من بورنموث بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ومنذ أن انضم إلى النادي الإنجليزي شارك بقميصه في 8 مباريات فقط لا غير، ناجحًا في الحفاظ على شباكه بالعديد من المرات، والذي يرتبط بعقد معه سارٍ حتى نهاية الموسم الجاري 2022/2023.

يذكر أن الحارس المخضرم فاز من قبل بلقب الدوري الممتاز مع تشيلسي في موسم 2016-2017.

تقارير.. النصر يتعاقد مع الحارس روسي

وعلى صعيد آخر أشارت صحيفة "Rafaelanoticias" الأرجنتينية، إلى أن النصر حسم صفقة الحارس أوجستن روسي، قادمًا من نادي بوكا جونيورز بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 5 ملايين ريال سعودي.

وينضم اللاعب إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2022/2023، مع وجود بند للشراء.

ومن المقرر أن يعلن النصر عن صفقة الأرجنتيني روسي، بشكل رسمي في خلال الـ 48 ساعة المقبلة وفقًا المعلومات الواردة من جانب الصحيفة الأرجنتينية.

تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تتواجد كتيبة النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ويأتي بعده نظيره الهلال محتلًا الوصافة حاملًا في رصيده 32 نقطة.