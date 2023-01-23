شكرا لقرائتكم أمير نجران يستمع لمطالب أهالي شرورة: جئنا لتفقد أحوالكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران، أن إمارة المنطقة وجميع المحافظات والمراكز والإدارات هي مسخّرة لخدمة متابعات الخليج 365، والوقوف على أحواله، وتلبية احتياجاته، وتأمين سبل العيش الكريم له.

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كلمة وقال سموه لدى استقباله المواطنين بمقر محافظة شرورة اليوم : “جئنا اليوم لتفقد أحوالكم، والتأكد من وصول الخدمات لكل مواطن على الوجه الأكمل، واستقبال ملاحظاتكم والاطّلاع على ما تحتاجون إليه، فنحن وكل المسؤولين لم نكن في مواقعنا إلا لخدمتكم، فجميعنا رجال وجنود لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يأمرنا دومًا بالعمل على خدمة كل مواطن”.

شكر أمير نجران

فيما عبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على زيارته لمحافظة شرورة وتفقد أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، سائلين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره .