شكرا لقرائتكم طريف والقريات تسجلان أقل درجة حرارة بـ6 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن طريف والقريات سجلتا اليوم الاثنين، أقل درجة حرارة بالمملكة، وذلك بواقع 6 درجات مئوية.

الأقل حرارة

ونشر مركز الأرصاد، إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر” يوضح المدن والمحافظات التي سجلت أقل درجة حرارة بالمملكة، فسجلت طريف والقريات 6 مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في أبها 7 مئوية، يليها عرعر وحائل وتبوك وخميس مشيط بواقع 8 درجات مئوية.

قد يهمّك أيضاً

وسجلت القيصومة 9 درجات مئوية، يليها بيشة ورفحاء بـ 10 مئوية، والرياض 13 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.