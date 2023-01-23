شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 3 مقيمين بحوزتهم 81 ألف قرص مخدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (81,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.