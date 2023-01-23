السعودية اليوم / ورش العمل لدراسة المتغيرات الاجتماعية تواصل أعمالها بإمارة حائل



حائل 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

تواصلت اليوم أعمال ورش العمل التي تدرس المتغيرات الاجتماعية التي تسهم في انتشار السلوكيات المخالفة وارتكاب الجرائم ذات التأثير على الجانب الأمني والتي تقيمها إمارة منطقة حائل في مقرها بالتعاون مع جامعة حائل، بمشاركة محافظي المحافظات في المنطقة.

وأوضح وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية المكلف عبدالعزيز الصقر أن الورش تقام للتعريف بالدراسة الجاري العمل عليها ولتأكيدِ مواكبة الأمن للتحولات العالمية والمحلية السريعة ووضع خطط وقائية وتنموية لمواجهة السلوكية المخالفة والجريمة في المجتمع، منوهًا بحرص سمو أميرِ حائل على مشاركة جميع القطاعات بالمنطقة لتحقيق الدور التكاملي في تحقيق رؤية 2030 في المجالات الأمنية والتنموية .

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15:12ت م

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