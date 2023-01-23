السعودية اليوم / 1092 حالة نقل طبي إسعافي بمستشفى الرس خلال السعودية اليوم 2022 م



بريدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

نفذ مستشفى الرس العام 1092 حالة نقل إسعافية لحالات مرضية عادية وحرجة بمختلف أنواعها خلال العام الماضي 2022م .

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن مجموع الحالات المرضية التي تم نقلها إلى المستشفى خلال العام 2022 م بلغ 247 حالة إنقاذ حياة طارئة، و824 حالة نقل إسعافي للمرضى داخل المنطقة، و14 حالة نقل خارج النطاق الجغرافي للمنطقة، مشيراً إلى أن من بين الحالات المنقولة عبر الوحدة المختصة 220 حالة منزلية، وخمس حالات دعم ميداني (حادث متقدم)، بالإضافة إلى 29 حالة دعم مراكز صحية .

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14:51ت م

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