السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يلتقي بالمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة



القاهرة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعين حديثا عثمان البلبيسي.

وهنأ السفير نقلي خلال اللقاء، البلبيسي، بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الأممية وبما يخدم أهدافها الإنسانية.

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14:50ت م

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